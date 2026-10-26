В школах Подмосковья продолжили проект «Юный кулинар»

В школах Московской области продолжили проект «Юный кулинар» в 2026–2027 учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Инициатива Отрослевого союза развития социального питания «СОЮЗСОЦПИТ» и областного Минобразования направлена на знакомство детей с основами кулинарного мастерства и культурой правильного питания. В прошлом учебном году участниками проекта стали более 690 учеников начальных классов из Мытищ, Балашихи и Серпухова. С октября 2025 года в школах региона провели около 50 кулинарных мастер-классов.

В новом учебном году организаторы планируют провести мастер-классы в других городах Подмосковья, увеличить число участников и расширить меню. На занятиях школьные столовые превращаются в профессиональные кухни: под руководством шеф-поваров дети в поварской форме учатся готовить творожные кексы, пиццу «Школьная», конвертики с яблоками, песочное печенье и пасхальные краффины. В программу планируют добавить пряники, кейк-попсы, пирожные и тематическую выпечку к праздникам.

Для украшения выпечки используют натуральные красители: сок свеклы придает изделиям розовый цвет, моркови — желтый, а шпината — зеленый. В конце занятий участники получают сертификаты и дипломы «Юного кулинара», а также рецепты для приготовления блюд дома. Мастер-классы также знакомят школьников с принципами сбалансированного питания и критериями выбора качественных продуктов.

«Использование полезных и натуральных ингредиентов является залогом здоровья. Мы хотим, чтобы дети не просто научились готовить, а сформировали осознанный подход к выбору еды. Такой формат интерактивного обучения помогает легко и с интересом усваивать основы здорового образа жизни», — отметила технолог оператора питания Оксана Соколовская.