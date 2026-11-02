Фонд микрофинансирования Подмосковья открыл прием заявок по двум программам

Фонд микрофинансирования Московской области начал принимать заявки по двум новым программам поддержки малого и среднего бизнеса — «Защита» и «Государственные индустриальные парки». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

По программе «Защита» займы до 3 млн рублей доступны предприятиям отдельных приоритетных отраслей и производителям товаров собственного бренда, остальным заявителям — до 1 млн рублей. Программа предназначена для действующих субъектов МСП, понесших ущерб из-за повреждения складской инфраструктуры маркетплейсов, а также для объектов ведения бизнеса, которым был причинен ущерб в результате атак беспилотников или ракет. Базовая ставка по займам сроком более 12 месяцев — 6% годовых, впервые обратившимся предусмотрена скидка 2 процентных пункта на первые шесть месяцев. Обязательное условие — залог или поручительство Московского областного гарантийного фонда (МОГФ).

Программа «Государственные индустриальные парки» рассчитана на действующих предпринимателей — резидентов государственных индустриальных парков региона. Максимальная сумма займа — 5 млн рублей при наличии залога или поручительства МОГФ и 2 млн рублей без такого обеспечения либо с поручительством третьих лиц. Ставка составляет 6% годовых при наличии залога или поручительства МОГФ и 12,5% — без них. Для впервые обратившихся заемщиков также действует скидка 2 процентных пункта на первые шесть месяцев.

В фонд уже поступило более 15 обращений за консультациями по программе «Защита». Подробные условия программ и порядок подачи заявок размещены на сайте Фонда микрофинансирования Московской области: www.mofmicro.ru.