Сегодня 12:14 Форум волонтеров старшего поколения провели в Коломне Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Подмосковье

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В Коломне состоялся третий региональный форум движения «серебряных» волонтеров Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие объединило около 100 активных жителей старшего поколения со всего региона. «В этом году мы уже в третий раз проводим такой форум. Наши "серебряные" волонтеры — это уникальный ресурс и настоящий пример для подражания. Они не только шьют и вяжут все необходимое для бойцов СВО, отправляя на фронт тонны гуманитарной помощи, но и проводят концерты в реабилитационных центрах, занимаются наставничеством», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Движение объединяет людей старшего возраста: женщин от 60 лет и мужчин от 65 лет. Для них волонтерство стало способом сохранить социальную активность и найти применение своим силам после выхода на пенсию. Форум прошел насыщенно: участники посетили экскурсию по Коломенскому Кремлю, ознакомились с презентацией о развитии регионального волонтерства и обменялись опытом на специальной площадке, где обсудили успешные проекты.

Важным событием стала лекция Яны Халгаевой, менеджера федеральной программы «Молоды душой» благотворительного фонда «Внуки». Она рассказала о системном подходе к развитию добровольчества в стране.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

«"Серебряное" волонтерство — это колоссальный ресурс для нашего общества. Люди старшего поколения обладают уникальным жизненным опытом, мудростью и искренним желанием быть полезными. Задача федеральной программы "Молоды душой" — помочь систематизировать этот потенциал, создать комфортные условия для добровольцев и дать им новые инструменты. Сегодняшний форум в Коломне стал отличной площадкой для обмена лучшими практиками», — отметила Яна Халгаева.

Среди участников выделялась Надежда Кустарева из Серпухова, которая занимается волонтерством более 10 лет. С 2022 года она отправляет на фронт гуманитарную помощь: шьет нижнее белье, ватно-марлевые повязки и постельное белье, а также вяжет теплые вещи. На передовую уже доставлено более 5000 пар носков, свыше 10 тонн постельного белья и около тысячи комплектов нательного белья. «Для меня волонтерство стало настоящим смыслом жизни. Возраст здесь совершенно не важен, главное — желание быть полезным и поддерживать наших ребят», — поделилась Надежда Кустарева.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Другое направление — работа с детьми. Инна Пемурова из Коломны вместе с командой посещает центры для детей с инвалидностью, проводя там творческие мастер-классы и концерты. «Наша команда регулярно приезжает в детские дома и центры реабилитации. Мы проводим для ребят мастер-классы, даем небольшие концерты, просто общаемся. Видеть их улыбки и отдавать им свое тепло — это огромная радость. Форум в Коломне стал для нас отличной площадкой, чтобы узнать, как работают коллеги из других городов, и привезти домой новые идеи», — отметила Инна Пемурова.

Присоединиться к движению можно через волонтерский штаб муниципалитета, по ссылке на сайте, заполнив анкету, или через инфомат. Форум прошел в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».