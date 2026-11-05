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    Путепровод у станции Черное в Балашихе достроят к 2028 году

    Фото: МТДИ

    В городском округе Балашиха на строительстве путепровода в районе станции Черное установили все блоки пролетного строения в проектное положение. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.

    Общая строительная готовность объекта составляет 30%, готовность самого путепровода — 55%. «Все блоки пролетного строения путепровода установлены в проектное положение. Строители выполняют сварку блоков. Параллельно продолжается устройство подходов: на съездах специалисты укладывают щебеночно-песчаную смесь, подготавливают и уплотняют грунтовое основание. На объекте задействованы 30 рабочих и 7 единиц техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    На площадке также продолжается переустройство инженерных коммуникаций. Работы на сетях водоснабжения полностью завершены, ведутся работы на дождевой канализации и сетях связи.

    Общая протяженность объекта с подходами и съездами составит свыше двух километров, из них длина самого путепровода — 308 метров. Движение организуют по двум полосам. Проектом предусмотрены тротуары, наружное освещение и водоотведение.

    Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе и обеспечит бесперебойное и безопасное автомобильное движение, в том числе проезд экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд. Новый объект улучшит транспортную доступность более чем для 500 тыс. жителей Балашихи, в частности микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново.

    Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2028 года.

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