Работу сервиса «Народный инспектор» запустили в Раменском

Ограниченное число инспекторов не справлялось с охватом всей территории, а жителям не хватало удобного канала для отправки доказательств. Из-за этого администрация не успевала применять санкции, бюджет лишался поступлений, а благоустройство территорий замедлялось. По этой причине власти не успевали наказывать нарушителей, бюджет недосчитывался средств, а работы по благоустройству замедлялись. С внедрением в системе «Добродел» сервиса «Народный инспектор» эта проблема была полностью решена.

Механизм работы платформы очень доступен для каждого гражданина. Заметив машину на газоне или у мусорных баков, свидетель снимает короткий ролик через «Добродел». На записи должны четко отображаться номерной знак и само нарушение. Материалы уходят в профильное ведомство, которое на их базе выпускает постановление.

«Народный инспектор — это устойчивый, востребованный и реально работающий инструмент. Он позволяет выявлять в разы больше нарушений без пропорционального увеличения штата инспекторов, а значит, экономит бюджетные средства и делает контроль эффективнее», — отметил глава Раменского округа.

Первые итоги работы показали высокую эффективность системы. В Раменском округе за 2025 год по статье 6.14.1 оформили 282 постановления на 1 685 000 рублей, а по статье 6.22.1 — 8 постановлений на 8000 рублей. В 2026 году показатели составили 51 постановление на 310 000 рублей и 149 постановлений на 179 000 рублей соответственно. Эти деньги направляются на развитие округа.