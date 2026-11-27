Работники МБУ «Спецавтохозяйство» продолжают убирать снег на территории Коломны. Особое внимание уделяют историческому центру: сегодня коммунальные бригады и спецтехника работали на улицах Коломенского кремля.

На балансе предприятия находится 221 единица техники. Уборкой городских территорий также занимаются около 300 дворников.

Коммунальные службы вышли на уборку и других городских округов Подмосковья. Они работают в Мытищах, Солнечногорске, Балашихе и Раменском. Последствия снегопада устраняют более семи тысяч дворников. Все профильные организации работают в усиленном режиме. Для расчистки используют лопаты, роторные снегоуборщики, погрузчики и тракторы.