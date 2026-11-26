Мособлдума на пятом заседании одобрила корректировку регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Изменения предусматривают увеличение доходов, сокращение дефицита и перераспределение финансирования, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Доходная часть бюджета вырастет на восемь миллиардов рублей и достигнет 1,241 триллиона рублей. При этом прирост налоговых и неналоговых поступлений составит почти пять миллиардов рублей. Общий объем расходов сократится почти на 19 миллиардов рублей — до 1,304 триллиона рублей, а дефицит уменьшится на 27 миллиардов рублей.

В числе основных направлений дополнительного финансирования — поддержка участников СВО и их семей, на которую предусмотрено 23,7 миллиарда рублей. Еще около 7,1 миллиарда рублей направят на здравоохранение, включая обеспечение льготников лекарствами, содержание и оснащение медицинских учреждений.