23 ноября 2026 14:03 Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 23 ноября Фото: Акция по сбору крови в Доме Правительства МО / Медиасток.рф Подмосковье

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Московский областной центр крови приглашает жителей региона стать донорами. Особенно востребована IV отрицательная группа крови, также необходимо пополнить запасы I, II и III положительных групп, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Сдать кровь можно в Московском областном центре крови на улице Металлургов, 37А, в Москве ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения службы крови также работают в Подольске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Щелкове, Воскресенске, Ногинске, Люберцах, Сергиевом Посаде и Серпухове. График приема зависит от отделения. «Каждая ваша донация — шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отмечает заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

В Подмосковье также запланированы выездные донорские акции. 24 ноября они пройдут в Хотькове (улица Калинина, 4А) и Егорьевске (улица Жукова Гора, 19, строение 3), 25 ноября — в Луховицах (улица Жуковского, 18), 26 ноября — в Озерах (Большой Болотный переулок, 4), а 30 ноября — в Дубне (улица Академика Балдина, 2).

Фото: Московский областной центр крови

Все акции начнутся в 9:00, кроме Луховиц и Дубны, где прием стартует в 9:30. Завершение — в 12:00. В Хотькове, Егорьевске и Озерах предварительная запись не требуется. Для участия в акциях в Луховицах и Дубне необходимо зарегистрироваться заранее через VK. Донорами могут стать совершеннолетние жители без медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и, при необходимости, документ о временной регистрации. После донации предусмотрена компенсация на питание в размере 1106 рублей. Работающим донорам предоставляют освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.