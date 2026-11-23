Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 23 ноября
Московский областной центр крови приглашает жителей региона стать донорами. Особенно востребована IV отрицательная группа крови, также необходимо пополнить запасы I, II и III положительных групп, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.
Сдать кровь можно в Московском областном центре крови на улице Металлургов, 37А, в Москве ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения службы крови также работают в Подольске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Щелкове, Воскресенске, Ногинске, Люберцах, Сергиевом Посаде и Серпухове. График приема зависит от отделения.
«Каждая ваша донация — шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отмечает заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
В Подмосковье также запланированы выездные донорские акции. 24 ноября они пройдут в Хотькове (улица Калинина, 4А) и Егорьевске (улица Жукова Гора, 19, строение 3), 25 ноября — в Луховицах (улица Жуковского, 18), 26 ноября — в Озерах (Большой Болотный переулок, 4), а 30 ноября — в Дубне (улица Академика Балдина, 2).
Все акции начнутся в 9:00, кроме Луховиц и Дубны, где прием стартует в 9:30. Завершение — в 12:00. В Хотькове, Егорьевске и Озерах предварительная запись не требуется. Для участия в акциях в Луховицах и Дубне необходимо зарегистрироваться заранее через VK.
Донорами могут стать совершеннолетние жители без медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и, при необходимости, документ о временной регистрации.
После донации предусмотрена компенсация на питание в размере 1106 рублей. Работающим донорам предоставляют освобождение от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.