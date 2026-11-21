19 ноября в спортзале школы № 12 прошли соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады округа. Участие приняли восемь команд из высших и средних учебных заведений.

19 ноября в спортзале школы № 12 состоялись соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады округа. В турнире приняли участие восемь команд из высших и средних учебных заведений. Каждая встреча получилась напряженной. В ходе матчей решали не только техника и скорость реакции, но и умение держать нервы под контролем. Участники продемонстрировали подготовку и выдержку, а борьба в каждой игре шла до конца.

В организации турнира помогали спортсмены спортивной школы «Русский медведь». Они поддерживали темп мероприятия и помогали участникам. Главным судьей соревнований выступила тренер-преподаватель Светлана Грабилова. Все матчи прошли четко и по правилам, а спорные моменты разбирались оперативно. Судейская работа обеспечила порядок на площадке и соблюдение регламента встреч.

Соревнования подтвердили, что настольный теннис в Серпухове живет и развивается, а студенческие команды готовы показывать яркую игру. Турнир в рамках Спартакиады округа собрал восемь команд высших и средних учебных заведений. Каждая встреча получилась напряженной: на результат влияли техника, скорость реакции и умение держать нервы под контролем. Спортсмены спортивной школы «Русский медведь» помогали в организации, поддерживали темп мероприятия и помогали участникам. Главным судьей выступила тренер-преподаватель Светлана Грабилова. Все матчи прошли четко и по правилам, а спорные моменты разбирались оперативно. Соревнования подтвердили, что настольный теннис в Серпухове живет и развивается, а студенческие команды готовы показывать яркую игру.