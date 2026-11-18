17 ноября глава округа Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации во дворце спорта «Триумф». Одной из тем встречи стало обеспечение безопасности дорожного движения вблизи жилого комплекса.

На вопросы также отвечали представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, компании «Мособлгаз» и депутатский корпус округа.

На предыдущей выездной администрации жители обратили внимание на необходимость обустройства пешеходного перехода, установки светофора и дополнительного освещения на участке дороги «Зенино — Павлино» в районе жилого комплекса.

Работы планировали завершить до конца ноября, однако специалисты «Мосавтодора» выполнили их досрочно: на участке оборудовали пешеходный переход, установили светофор с кнопкой вызова и освещение.

Владимир Волков отметил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева администрация решает вопросы с недобросовестными управляющими компаниями.

«Ранее по итогам регионального рейтинга были ликвидированы шесть управляющих компаний из „красной зоны“, до конца года округ покинут еще как минимум две», — добавил он.

На большинство вопросов жители получили ответы на месте. Обращения, требующие дополнительной проработки, внесли в протокол.