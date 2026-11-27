В Подмосковье более семи тысяч дворников вышли на уборку снега и обработку территорий противогололедными материалами. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, расчищая дворы, тротуары и подходы к социальным объектам.

Ручную уборку в муниципалитетах начинают с шести утра. Работы организовали посменно, чтобы быстрее реагировать на изменения погоды и не допускать образования наледи. Помимо пешеходных дорожек и входных групп, коммунальщики приводят в порядок общественные пространства.

О работе в зимний период рассказал сотрудник МБУ «ЖКХ и Благоустройство» Власихи Семен Тульчинский. По его словам, бригады начинают уборку с раннего утра, чтобы снег не успевал превращаться в лед и не мешал движению пешеходов и автомобилей.

Для расчистки используют лопаты, ломы и снегоотбрасыватели. При необходимости к работе подключают роторные снегоуборщики, погрузчики и тракторы.

В усиленном режиме трудятся дворники, механизаторы и водители спецтехники во всех муниципалитетах региона.