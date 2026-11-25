В Московской области создали цифрового помощника, который анализирует данные и подсказывает, где нужно действовать. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В 200 крупнейших спорткомплексах Подмосковья камеры с искусственным интеллектом считают загрузку объектов, а специализированный ИИ-агент анализирует данные и подсказывает, где стоит добавить занятия, а где поменять расписание. Информация автоматически поступает в систему «Мой спорт» и отображается на дашборде ИИ-агента Минспорта. На основе этих данных специалисты могут видеть реальную картину и перераспределять нагрузку на объекты.

Также нейросеть анализирует видеопоток с камер «Безопасного региона», считает гостей в залах, оценивает заполняемость в 147 региональных ДК и автоматически формирует отчеты. Сотрудники видят, какие мероприятия особенно востребованы, и могут корректировать афишу под реальные интересы жителей.

Кроме того, каждый час ИИ делает снимки с камер наружного наблюдения и находит автомобили, которые дольше 30 минут стоят в запрещенных зонах вдоль дорог, проверяет систематичность нарушения и передает информацию ответственным сотрудникам. В ведомстве отметили, что эти и другие ИИ-практики Подмосковья опубликованы на портале «Цифровой регион».