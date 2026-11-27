Сегодня 09:33 Борьба со стихией. Как коммунальные службы Подмосковья устраняют последствия снегопада Коммунальные службы Подмосковья продолжили борьбу с последствиями снегопада Подмосковье

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Коммунальные службы Подмосковья продолжают устранять последствия снегопада. Рабочие и спецтехника расчищают проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства, а также обрабатывают территории противогололедными материалами. В некоторых округах работы ведутся круглосуточно.

Чехов В Чехове коммунальщики круглосуточно убирают снег на общественных и придомовых территориях. Работы проводят как с помощью специализированной техники, так и вручную.

Балашиха В Балашихе к уборке снега приступают с раннего утра. Например, на улице Карла Маркса, 15 расчистку проводят пять человек с помощью трех единиц техники: трактора МТЗ, пескоразбрасывателя и снегового погрузчика.

Всего в округе задействовали более 1,3 тысячи работников и 230 единиц спецтехники. К уборке привлечены дорожные службы, сотрудники МБУ «Благоустройство-Балашиха» и управляющих компаний. Они очищают дороги, тротуары, дворы и общественные пространства, а также обрабатывают их противогололедными материалами. Раменское В Раменском на уборке снега и противогололедной обработке тротуаров задействовали более 200 человек и 20 спецмашин МБУ «Содержание и благоустройство».

В первую очередь коммунальщики расчищают дороги к социальным объектам, в том числе к детским садам и школам. После этого переходят к уборке дворов. По словам работников, последствия циклона в округе практически устранены. Солнечногорск В Солнечногорске коммунальные службы выехали на расчистку территорий в 05:30 утра. Перед началом работ машины заправили солевой смесью. Всего на уборке задействовали 164 сотрудника и 87 единиц техники, среди которых комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и грейдеры.

Для борьбы с гололедицей в зимний период планируют применять техническую соль, пескосоляную смесь и жидкие противогололедные материалы. Последние будут готовить на базе муниципального бюджетного учреждения. Мытищи В Мытищах сотрудники «Леспаркхоза» после снегопада очищают от снега остановки общественного транспорта и тротуары. После расчистки поверхности обрабатывают противогололедной смесью.