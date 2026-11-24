21 ноября в спортивном зале спорткомплекса «Химик» прошел фестиваль борьбы, посвященный памяти олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. Соревнования собрали 126 спортсменов из Москвы, Люберец, Ногинска, Подольска, Луховиц, Раменского, Павловского Посада, Химок, Коломны, Воскресенска, а также Рязанской и Тверской областей.

Поединки проходили в 11 весовых категориях — от 42 до 110 кг. Воскресенские борцы завоевали множество наград, а золотые медали получили Эльдар Байчекуев, Дамир Желетежев, Егор Данилов и Михаил Соломин. Победителей и призеров наградили кубками, грамотами и ценными призами. Турнир стал частью работы по сохранению памяти о выдающемся земляке и поддержке спортивных традиций округа.

Почетными гостями фестиваля стали первый заместитель главы округа Елена Овсянкина, сын легендарного борца Владимир Парфенов, олимпийский чемпион 1992 года и трехкратный чемпион мира Мнацакан Искандарян, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов, директор Воскресенского спортивного комплекса «Химик», депутат округа Олег Сухарь и ученик Анатолия Парфенова — народный тренер-наставник России по самбо Анатолий Махин. Участие таких гостей подчеркнуло значимость турнира для развития борцовских школ и обмена опытом между спортсменами разных территорий.

Фестиваль борьбы памяти Анатолия Парфенова — не только спортивное событие, но и дань памяти земляку — герою Великой Отечественной войны и олимпийскому чемпиону. Его судьба вдохновляет юных спортсменов на новые победы. Отмечается, что развитие спорта и поддержка спортсменов в регионе находятся на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева: в городских округах Подмосковья создаются условия для подготовки спортивного резерва, а подмосковные борцы регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях различного уровня.