В Московской области с января по октябрь зарегистрировали 63 тысячи объектов капитального строительства. Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

Из них 41 295 — индивидуальные жилые дома общей площадью 5,5 миллиона квадратных метров. Совокупный налоговый потенциал зарегистрированной недвижимости оценивается в 495 миллионов рублей.

Только за октябрь собственники оформили права на 7,6 тысячи объектов, включая 5,4 тысячи индивидуальных домов. Их налоговый потенциал составляет 37 миллионов рублей.

С начала года специалисты рабочих групп обследовали 265 тысяч земельных участков, чтобы выявить незарегистрированные объекты.

«Регистрация недвижимости — это не только наполнение бюджета, но и прежде всего защита имущественных прав граждан», — отметил Натаров.