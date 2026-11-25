Балашиха и Одинцовский городской округ возглавили рейтинг подмосковных муниципалитетов по числу работающих предприятий гастрономии. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на заседании Комиссии Совета Федерации по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов.

«В Балашихе работают 175 таких компаний, а в Одинцовском городском округе — более 170. На третьем месте в этом рейтинге „самых вкусных“ округов Подмосковья — Химки, где расположены почти 160 таких предприятий», — пояснила Зиновьева.

К сегменту гастрономии в контексте креативных индустрий относят рестораны и кафе, кафетерии и кофейни, а также предприятия быстрого питания и самообслуживания, в том числе современные заведения в форматах стритфуда, гастромаркетов или фуд-кортов.

Сектор креативных индустрий объединяет 16 различных отраслей, в том числе IT и кино, моду, гастрономию и народные художественные промыслы. Гастрономия наряду с созданием программного обеспечения, кино, ТВ и фильмов, содой и ювелирным делом, а также НХП и ремеслами входит в число приоритетных направлений этого сегмента.