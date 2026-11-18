Военно-спортивная игра прошла в Чехове
В Любучанской школе состоялась игра «Дорогами Победы», посвященная памяти защитников Стремиловского рубежа и 85-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой. В состязаниях приняли участие более 100 человек из девяти образовательных организаций муниципального округа.
Участников игры приветствовали представители администрации, управления образования и участники специальной военной операции. Команды прошли этапы «БПЛА», «Героические страницы Лопасненской земли», «Ориентирование» и «Спасатели», где продемонстрировали знания, ловкость и умение действовать сообща.
По итогам общего зачета первое место заняла команда «Флагман» гимназии № 2, второе — «Ратники» школы № 9, третье — «Панфиловцы» школы № 3.
Военно-спортивная игра «Дорогами Победы» помогает школьникам знакомиться с историей родного края и сохранять память о подвиге защитников Стремиловского рубежа.