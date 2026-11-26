Забота о населении остается приоритетной задачей администрации Подольска. Именно поэтому был разработан специальный сайт соцуслуг, единый информационный ресурс, который понятен и удобен в использовании.

На портале можно получить помощь сиделки, арендовать средства реабилитации или вызвать социальное таки. Еще одно важное новшество касается введения платных парковок. Для удобства жителей создана страничка на портале Государственных услуг, где можно оформить резидентное разрешение, р рассказал директор МФЦ Подольска Сергей Шведков.

Льгота эта касается многодетных семей и иных льготных категорий. Оформить абонемент на платную парковку можно также на портале Госуслуг. Обратиться за помощью, чтобы оформить услугу, можно к работникам любого филиала многофункционального центра городского округа Подольск.