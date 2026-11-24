Коммунальные службы приступили к уборке снега в Богородском округе. Специалисты расчищают дороги, уделяя особое внимание подходам к социальным объектам.

Также коммунальщики проводят противоледную обработку на остановках и тротуарах.

В Ногинске на ликвидацию последствий снегопада направили 180 человек, а также 15 единиц снегоуборочной техники. В Электроуглях на уборку снега утром вышли 12 специалистов, а в поселке Воровского — восемь. Также службы задействовали восемь единиц техники.

В поселке городского типа Обухово и селе Кудиново уборкой снега утром занялись 30 человек и семь единиц техники.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей Московского региона о минусовых температурах. Она отметила, что снежный покров останется как минимум до конца месяца.