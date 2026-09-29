Благотворительная выставка-пристройство прошла в Люберцах

В Люберцах прошла благотворительная выставка-пристройство, где знакомятся те, кто ищет дом, и те, кто пока об этом даже не знает. В среднем после каждой такой выставки новый дом находят пять-семь животных.

«Выставки мы проводим часто, стараемся проводить раз в месяц выставки пристройства именно животных из приютов. Животные в приют попадают, конечно, с улицы. Мы говорим всегда людям, которые у нас забирают: вы спасаете двух, потому что вы забираете одного, а освобождается еще одно место для того, чтобы мы еще кого-то взяли», — отметила соучредитель благотворительного фонда «ДоброКот» Арина Алексеева.

Фонд официально существует всего полтора года, но его волонтеры помогают животным намного дольше. В основном «ДоброКот» занимается кошками, но на выставки приглашает и коллег из других приютов — вместе шансов найти семью больше. За всю историю фонда пристроили уже больше трехсот животных.



«Я решила, потому что, во-первых, мне очень нравится ухаживать за животными в принципе. Я, например, когда вижу бездомных или вообще какого-то кота, я очень люблю им помогать. Если там корм какой-то купить. И в принципе я люблю животных, и поэтому решилась на такой шаг», — рассказала посетительница выставки.

Взять питомца домой — решение ответственное. Поэтому будущим хозяевам сначала предстоит собеседование, затем — договор ответственного содержания и годовой ненавязчивый мониторинг. Это нужно, чтобы убедиться, что с питомцем все в порядке, его не обижают, о нем заботятся и любят.