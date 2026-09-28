Ремонт художественной галереи завершили в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова посетила художественную галерею, где завершились ремонтные работы. Руководитель муниципалитета лично оценила их качество.

В здании полностью обновили систему отопления и утеплили потолочные перекрытия. Старые двойные стеклопакеты заменили современными витражными окнами, в которые для удобства проветривания встроили форточки. Стены покрасили, а в третьем зале уложили новое напольное покрытие.

Ранее в галерее модернизировали систему освещения и установили кондиционеры. В подарок учреждению вручили сертификат на покупку информационного LED-экрана. Благодаря этому жители и гости Лобни смогут, проходя мимо, узнавать о самых интересных культурных мероприятиях.

Сейчас в галерее работает выставка акварельных работ преподавателей Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.