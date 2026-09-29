Подмосковный производитель начал регистрацию ветпрепаратов в Индонезии

Подмосковная группа компаний ВИК начала регистрацию ветеринарных препаратов в Индонезии. В перечень вошли несколько средств для крупного рогатого скота и препарат для дезинфекции.

Компания также рассматривает поставки в страну кокцидиостатиков, выпуск которых планируют организовать на новом предприятии в «Алабушево». Их применяют для борьбы с кокцидиозом — паразитарным заболеванием, поражающим кишечник животных и птиц.

Выпускать препараты будут на новом заводе на площадке «Алабушево» уже к концу этого года.

ГК ВИК работает с 1990 года и занимается разработкой препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Центральный офис компании находится в деревне Островцы городского округа Люберцы.