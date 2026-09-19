Ремонт уличного освещения провели в деревне Марьино Богородского округа

В деревне Марьино Богородского округа по просьбам жителей установили искусственную дорожную неровность и восстановили уличное освещение. Работы выполнили после обращения местных жителей во время встречи с сотрудниками администрации.

Люди попросили помочь восстановить освещение и установить ИДН на одном из участков дороги. Специалисты взяли вопросы в работу и оперативно организовали необходимые мероприятия.

На улице Майской появилась искусственная дорожная неровность, которая должна обратить внимание водителей на необходимость снизить скорость. Дополнительно здесь установили два дорожных знака 5.20, предупреждающих автомобилистов о приближении к «лежачему полицейскому».

Жители деревни Марьино поблагодарили заместителей главы Богородского округа Артема Зайцева и Юлию Трифонову за оперативное решение вопросов, связанных с безопасностью и комфортом на улице.