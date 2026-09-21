Более 3 тысяч контейнерных площадок модернизировали в Подмосковье

В Подмосковье в рамках программы модернизации контейнерных площадок уже обновили 740 объектов из запланированных на текущий год 950. Таким образом, работы завершены примерно на 80% площадок, еще на 210 адресах модернизация продолжается.

Программа по обновлению контейнерных площадок действует в регионе с 2024 года. В этом году, помимо прочих работ, на 223 объектах предусмотрено устройство твердого покрытия.

Полностью выполнить годовой план уже удалось Красногорску, Электростали, Котельникам, Лыткарину и Орехово-Зуеву.

В Красногорске и Талдоме площадки не только привели в порядок, но и расширили. На них предусмотрели отдельные отсеки для крупногабаритных отходов и оборудовали подъездные пути.

За 2024–2025 годы в регионе модернизировали 2,1 тысячи контейнерных площадок. В 2026 году планируется обновить порядка одной тысячи объектов, наибольший объем работ предусмотрен в Люберцах, Красногорске, Химках, Мытищах, Раменском, Одинцове, Подольске, Ленинском округе, Балашихе и Солнечногорске.

В 2027–2028 годах программа предусматривает модернизацию еще 2,8 тысячи площадок. При этом около 500 объектов в текущем году построят из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов.

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ежедневно взаимодействуют с администрациями округов и контролируют ход работ.