Подмосковный врач Козиев: открытые грибные заготовки можно хранить до 5 дней

С наступлением осени в Подмосковье стартовал сезон тихой охоты и домашних заготовок, однако несоблюдение правил обработки грибов может привести к тяжелому отравлению. О правилах безопасности при сборе лесных даров рассказал главный внештатный токсиколог Минздрава Подмосковья Михаил Козиев.

Грибы требуют тщательной кулинарной подготовки: их необходимо очищать от земли, промывать, а многие виды — предварительно вымачивать или отваривать, обязательно сливая первую воду. Особую опасность представляют домашние консервы.

«Особую осторожность следует соблюдать с домашними грибными консервами. Они относятся к продуктам высокого риска по ботулизму. Споры возбудителя могут попасть в грибы еще на этапе сбора, а герметичная банка создает условия для образования ботулотоксина. При этом сам токсин не меняет цвет, вкус и запах продукта», — отметил Михаил Козиев.

Покупать готовые соленья у случайных продавцов крайне опасно, так как невозможно проверить условия их приготовления. Безопасные домашние заготовки хранятся до года при температуре до +25 градусов, но после вскрытия их можно держать в холодильнике не более пяти суток.

Первыми признаками интоксикации становятся тошнота, рвота и боли в животе. Если через два-три дня слабость нарастает, а к ней добавляются неукротимая рвота, диарея, двоение в глазах, «туман» перед глазами или затруднение глотания, требуется немедленная госпитализация. Это симптомы смертельно опасного ботулизма.

При недомогании нельзя принимать лекарства без назначения или пытаться промыть желудок марганцовкой. По возможности следует сохранить остатки еды и передать информацию врачу о времени приема пищи и динамике симптомов.