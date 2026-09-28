Ярмарка профессий для старшеклассников прошла в Пушкино

В образовательном комплексе № 9 в Пушкино прошла ежегодная ярмарка профессий для учащихся 8–11 классов. Школьники смогли познакомиться с востребованными специальностями, узнать о правилах поступления и попробовать себя в профессиональных мастер-классах.

26 сентября в образовательном комплексе № 9 в Пушкино состоялась ежегодная ярмарка профессий для школьников. Участники смогли почувствовать себя химиками-технологами, освоить основы дактилоскопии и узнать больше о работе пожарных.

Мероприятие традиционно проходит дважды в год в рамках муниципального проекта «7 шагов к профессии». Программа помогает выпускникам определиться с дальнейшим направлением обучения, познакомиться со специальностями ведущих вузов и колледжей Москвы и Московской области.

В проекте участвуют 22 образовательных учреждения округа. На ярмарке школьники могли получить информацию о направлениях подготовки, необходимых для поступления баллах, а также принять участие в профориентационных мастер-классах.

«Каждый обучающийся может подойти и узнать актуальные направления подготовки в этом году, какие баллы необходимы для поступления, а также принять участие в профориентационных мастер-классах», — рассказала директор МБОУ ДПО «Методический центр» Наталья Ермолаева.

Ярмарка профессий ежегодно пользуется популярностью среди школьников и родителей выпускников. В этом году участниками проекта стали более 80% учащихся округа. Всего к началу взрослой жизни и выбору профессионального пути готовятся около 4 тысяч школьников.