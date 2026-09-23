Почти 52 тысячи жителей Подмосковья сдали кровь и ее компоненты с начала года

В Московской области замечают устойчивый рост числа добровольцев, готовых делиться своей кровью ради спасения жизней. О развитии региональной службы крови и итогах работы с начала года рассказал заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.

Пункты приема работают на базе Московского областного центра крови, его территориальных филиалов, отделений переливания при лечебных учреждениях, а также в формате регулярных выездных акций.

«Благодаря активному участию жителей медицинские организации региона не испытывают недостатка в донорской крови и ее компонентах. С начала года донорами стали почти 52 тысячи человек — почти на 2,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил Максим Забелин.

Стать участником движения может любой совершеннолетний россиянин без медицинских противопоказаний. Актуальные сведения о правилах донации, ограничениях по здоровью и точном графике работы учреждений опубликованы на официальном портале.