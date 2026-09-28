Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к евразийскому учету птиц

Евразийский учет птиц пройдет в России 3 и 4 октября. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В 2026 году акция научного волонтерства включена во Всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования детей и молодежи в образовательных организациях, всероссийских и межрегиональных общественных экологических организациях и объединениях Минпросвещения России.

«Евразийский учет птиц — один из наиболее удачных проектов так называемого народного мониторинга, — отметил Фирсов. — Он позволяет выявить важные изменения в природных системах и закономерности осенней миграции птиц».

Ежегодно в акции принимают участие более 5 тыс. волонтеров практически из всех российских регионов. В прошлом году самыми массовыми видами в России стали сизый голубь, кряква, скворец, грач и большая синица. В Подмосковье учли больше всего серебристых и сизых чаек, юрков, а также голубей и скворцов.

В 2027 году за участие в учете впервые можно будет получить волонтерские часы на платформе Добро.рф. Подробности — на сайте.