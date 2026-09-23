ИИ-помощник по вопросам газификации заработал в Подмосковье

На официальном сайте «Мособлгаза» начал работать виртуальный помощник «Огонек» на базе искусственного интеллекта. Сервис обрабатывает вопросы, заданные в свободной форме, и помогает найти нужную информацию без поиска по разделам портала.

Чтобы воспользоваться помощником, необходимо открыть диалоговое окно на главной странице сайта и написать вопрос в произвольной форме. Система анализирует запрос по базе знаний и актуальным материалам портала, после чего формирует пошаговый ответ с активными ссылками.

Если вопрос окажется нестандартным, «Огонек» предложит продолжить общение со специалистом службы поддержки.

По словам заместителя директора по цифровой информации «Мособлгаза» Андрея Бельскова, сервис работает круглосуточно. «Огонек» предназначен для консультаций и оформления заявок. При запахе газа, угрозе безопасности или другой аварийной ситуации обращаться к виртуальному помощнику нельзя — необходимо сразу звонить по номеру 112.

Воспользоваться новым сервисом можно на сайте АО «Мособлгаз».