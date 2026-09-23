Выставку картин Евгения Зевина закроют раньше срока в Звенигородском музее

Экспозиция «Никологорские фантазии» завершит работу раньше запланированного срока. Жителей Одинцовского округа приглашают на финальную встречу с художником.

27 сентября Евгений Зевин проведет последнюю экскурсию по выставке «Никологорские фантазии». Он лично расскажет гостям об экспозиции и представленных работах. Несколько своих картин художник передаст в фонды Звенигородского музея-заповедника.

Встреча начнется в 16:00 в главном зале Манежа.

Напомним, выставка «Никологорские фантазии» была открыта 5 сентября. Представлено около 70 картин: Москва 70-х и 80-х, портреты знаменитых режиссеров, музыкантов, писателей, на чьем творчестве выросло не одно поколение, и атмосфера Николиной горы, где Зевин работает уже больше пятидесяти лет.

Художнику вскоре исполнится 80 лет, поэтому звенигородская экспозиция стала взглядом на весь творческий путь — от первых авангардных поисков до зрелых произведений. Его труды выставлялись в Бельгии, Финляндии, Германии, Великобритании, Франции и Японии. Становились лотами крупнейших аукционов.