Чемпионат России по практической стрельбе прошел в Серпухове

В деревне Большая Городня завершился чемпионат России по практической стрельбе из ружья. За награды в личном и командном зачетах боролись более 100 спортсменов из разных регионов страны.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Новосибирской, Брянской, Ивановской, Московской и других областей России. Участники боролись за медали в личном и командном зачетах.

Программа чемпионата включала 20 упражнений. Для каждого из них организаторы заново создавали трассы с укрытиями, декорациями, штрафными барьерами и движущимися мишенями. Перед началом выполнения задания спортсмены знакомились со стейджем и самостоятельно определяли порядок поражения целей.

Победитель определялся по хит-фактору — соотношению набранных баллов и затраченного времени. В практической стрельбе важны не только скорость и точность, но и дисциплина, соблюдение правил безопасности и тактика.

Практическая стрельба появилась на основе подготовки специальных подразделений, однако сегодня является самостоятельным спортивным направлением.

Организаторами чемпионата выступили Федерация практической стрельбы России, Федерация практической стрельбы Московской области и АНО ДПО «Спортивная школа „Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы“». Проведение соревнований поддержало Министерство спорта Московской области.

По итогам чемпионата памятные дипломы получили не только призеры, но и спортсмены, вошедшие в десятку лучших в каждом классе. Высокий уровень конкуренции позволил отметить достижения участников соревнований.