Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел лекцию о земляке Сергее Ващенко — командире роты 673-го десантно-штурмового полка. Встреча стала частью рассказа о жителях округа, которые выполняют задачи по защите страны.

Сергей Ващенко окончил филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого. Во время учебы он серьезно занимался армейским рукопашным боем, стал чемпионом Кубка мира и получил премию губернатора Московской области.

Спортивная подготовка помогла ему сформировать качества, необходимые для военной службы: дисциплину, выдержку и умение работать в команде. После окончания академии Сергей проходил службу по контракту в 12-м Главном управлении Минобороны России в Сергиевом Посаде, а 1 июня 2023 года отправился на фронт добровольцем.

Сейчас Сергей Ващенко занимается подготовкой новобранцев в районе Луганска. За службу он награжден орденом Мужества.

В ходе лекции Алексей Шимко также рассказал о семье Сергея. Его мама Людмила участвует в работе группы «Помощь для своих», где собирают гуманитарные грузы, медикаменты, продукты и маскировочные сети. Сестра Сергея, ученица школы № 3, плетет браслеты жизни и пишет письма участникам боевых действий.

Отдельное внимание глава округа уделил отцу Сергея — Владимиру Ващенко. Он также добровольно отправился на службу летом 2023 года, командовал автомобильным отделением 283-го мотострелкового полка и был награжден орденом Мужества. В марте 2025 года он погиб под Новолюбовкой, эвакуируя раненых товарищей. В школе № 3 открыта Парта Героя, посвященная его памяти.

«Наши защитники и все, кто ждет и помогает в тылу, вместе делают одно общее дело. Продолжим поддерживать каждого из них», — отметил Алексей Шимко.