Зеленский нажил врага. Реакция Майка Тайсона на оскорбление Трампа попала на видео

Юнашев: Зеленский нажил врага в лице Майка Тайсона, обвинив Трампа в слабости

Боксера Майка Тайсона удивило поведение президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего президента США Дональда Трампа в слабости из-за сделки с Россией. Реакцию спортсмена прокомментировал журналист Александр Юнашев в «Максе» .

Он опубликовал видео, на котором Трампу показали пост Зеленского. Президент Украины утверждал, что Штаты проявили слабость, договорившись о поставках российского дизтоплива.

Трамп прильнул к смартфону с заявлением Зеленского, через несколько секунд к нему присоединился Тайсон. На лице боксера читалось удивление.

«Боксер — давний сторонник американского президента, явно заинтересовался, кто там оскорбляет его приятеля. Ну вот, еще одного врага нажили», — заявил Юнашев.

Реакция Трампа на слова Зеленского тоже поразила журналистов. Он сделал вид, что не понял, о ком шла речь.