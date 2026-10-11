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    Зеленский нажил врага. Реакция Майка Тайсона на оскорбление Трампа попала на видео

    Юнашев: Зеленский нажил врага в лице Майка Тайсона, обвинив Трампа в слабости

    Фото: РИА «Новости»

    Боксера Майка Тайсона удивило поведение президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего президента США Дональда Трампа в слабости из-за сделки с Россией. Реакцию спортсмена прокомментировал журналист Александр Юнашев в «Максе».

    Он опубликовал видео, на котором Трампу показали пост Зеленского. Президент Украины утверждал, что Штаты проявили слабость, договорившись о поставках российского дизтоплива.

    Трамп прильнул к смартфону с заявлением Зеленского, через несколько секунд к нему присоединился Тайсон. На лице боксера читалось удивление.

    «Боксер — давний сторонник американского президента, явно заинтересовался, кто там оскорбляет его приятеля. Ну вот, еще одного врага нажили», — заявил Юнашев.

    Реакция Трампа на слова Зеленского тоже поразила журналистов. Он сделал вид, что не понял, о ком шла речь.

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