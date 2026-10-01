Появилось предположение о цели пилота Flydubai, пытавшегося захватить самолет

Telegraph: пилот Flydubai мог планировать врезаться в небоскреб в Израиле

Пилот самолета Flydubai, на котором произошло ЧП, мог планировать врезаться в небоскреб в Израиле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

«Один из пилотов планировал врезаться на самолете в небоскреб с пассажирами на борту, полагают израильские спецслужбы», — сообщило издание.

По данным источника газеты, пилот мог планировать воспроизвести теракт, подобный тому, который произошел 11 сентября 2001 года в США.

Самолет Flydubai рейсом Дубай — Тель-Авив подал сигнал о захвате и исчез со связи. Борт экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили, что один из пилотов напал с ножом на командира судна, перехватил управление и направил самолет в пике. Согласно данным сервиса для отслеживания полетов, в этот момент борт с почти звуковой скоростью снизился с 10 до 4,5 тысячи метров.

На борту находилось около 180 пассажиров. Именно они помешали захвату судна, об этом сообщили очевидцы. Управление перехватили сотрудники второго летного экипажа.