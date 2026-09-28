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    Тысячи украинских мошенников атаковали европейцев

    Захарова: против жителей Европы действуют тысячи украинских аферистов

    Vladimir Andreev/URA.RU
    Фото: Vladimir Andreev/URA.RU/www.globallookpress.com

    Против обычных жителей Европы действуют тысячи телефонных мошенников с Украины. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, сеть украинских колл-центров вышла из-под контроля западных спонсоров. Угроза атак может распространиться с Европы на Азию, не исключила дипломат.

    «Многотысячная украинская армия телефонных мошенников уже действует против рядовых европейцев», — сказала она.

    Захарова добавила, что аферисты обворовывают пенсионеров и вовлекают молодежь в сопутствующие виды криминальной деятельности. При этом европейские власти пытаются игнорировать проблему.

    Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова ранее сообщила, что украинские колл-центры могут начать активнее привлекать людей к диверсиям.