Зеленский обиделся на Трампа из-за разрешения поставлять российское дизтопливо

Решение президента США Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизтоплива возмутило президента Украины Владимира Зеленского. Он упрекнул Белый дом в слабости и нежелании остановить конфликт. Заявление главы киевского режима опубликовали в его телеграм-канале .

«Мира благодаря слабости никогда не бывает. <…> Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией — это очевидная слабость», — заявил он.

Зеленского возмутило, что Минфин США выдал лицензию на поставку российского дизтоплива на мировой рынок. Он упрекнул Белый дом в инвестировании в продолжение боевых действий и заявил, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны Америки.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов США и России. По его итогам Трамп поручил ослабить санкции.