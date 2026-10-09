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    Зеленский обиделся на Трампа из-за разрешения поставлять российское дизтопливо

    Фото: РИА «Новости»

    Решение президента США Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизтоплива возмутило президента Украины Владимира Зеленского. Он упрекнул Белый дом в слабости и нежелании остановить конфликт. Заявление главы киевского режима опубликовали в его телеграм-канале.

    «Мира благодаря слабости никогда не бывает. <…> Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией — это очевидная слабость», — заявил он.

    Зеленского возмутило, что Минфин США выдал лицензию на поставку российского дизтоплива на мировой рынок. Он упрекнул Белый дом в инвестировании в продолжение боевых действий и заявил, что рассчитывает на поддержку Украины со стороны Америки.

    Ранее состоялся телефонный разговор президентов США и России. По его итогам Трамп поручил ослабить санкции.

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