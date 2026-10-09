Минфин США выдал временную лицензию на поставки дизтоплива из России

Россия начнет поставлять дизельное топливо на мировой рынок по временной американской лицензии, выданной по поручению президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

«Сегодня по указанию президента Трампа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) незамедлительно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок», — объявило министерство.

Ранее президент США заявил, что Россия согласилась немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, затем еще 500 тысяч тонн в ноябре и миллион тонн сразу после этого.

Этот вопрос обсуждался при последнем разговоре Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что поставки отечественного дизтоплива позволят снизить мировые цены.