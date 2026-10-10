Saudi Aramco восстановит поставки нефти европейским клиентам в ноябре

Саудовская государственная компания Saudi Aramco намерена в ноябре выполнить заявки европейских покупателей на нефть в полном объёме после восстановления работы трубопровода «Восток — Запад», сообщило агентство Bloomberg со ссылкой.

По информации истотчника, не менее трёх европейских нефтеперерабатывающих заводов подтвердили получение нефти в полном объёме в следующем месяце. В среднем Саудовская Аравия поставляет на европейский рынок от 700 до 800 тысяч баррелей в сутки.

В сентябре трубопровод «Восток — Запад», по которому нефть направляют к портам Красного моря, подвергся атаке беспилотников, запущенных с территории Ирака. После этого Saudi Aramco предупредила часть европейских клиентов о прекращении поставок в октябре. Иракские власти заявили о расследовании инцидента.

Позднее транспортировку по магистрали возобновили. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман сообщил, что прокачка достигла 5,8 миллиона баррелей в сутки — более 82% от обычной пропускной способности нефтепровода.