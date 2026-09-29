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    Жителям Нью-Йорка пришлось пересесть на лодки из-за сильного шторма

    Ньюйоркцам пришлось пересесть на лодки из-за сильного шторма. С подобными проблемами также столкнулись и жители Нью-Джерси, сообщил телеканал CBS News.

    Шторм вызвал настолько мощные наводнения, что людям пришлось плыть на байдарках и каноэ мимо припаркованных машин, которые уже были затоплены — частично или полностью.

    Непогода также привела к массовому отключению света. Так, 28 сентября без электроэнергии остались около 21 тысячи домов и предприятий в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс и Коннектикут. Отменили и матч Главной лиги бейсбола между «Нью-Йорк Янкиз» и «Балтимор Орлионс».

    Ранее стало известно, что упавшее дерево задавило мужчину во время мощного шторма в Нью-Йорке. Из-за разгула стихии погиб 56-летний житель Бруклина.

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