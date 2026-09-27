Иранские военные перехватили шпионский подводный дрон США в Ормузском проливе

Tehran Times: КСИР заявил о перехвате второго подводного дрона США в Ормузе

Аппарат после перехвата передали специалистам, которые намерены извлечь содержащуюся в нем информацию.

«Бойцы ВМС в ходе сложной операции с использованием разведданных и средств радиоэлектронной борьбы смогли перехватить передовой дрон США, ведший в Ормузском проливе шпионскую деятельность», — отметили в службе.

О захвате первого американского подводного беспилотника Иран объявлял 8 сентября. Тогда на входе в Ормузский пролив перехватили аппарат Dive-LD, который поставляют Военно-морским силам США с 2025 года.

Днем ранее президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Ираном по Ормузскому проливу и заявил, что республика терпит сокрушительное поражение.