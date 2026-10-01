Потоп заставил жителей Нью-Йорка пересесть на байдарки, в городах плавают лисы

На Восточное побережье США обрушился мощный шторм. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили режим чрезвычайной ситуации в ряде районов, сообщил телеканал CBS .

В прибрежных населенных пунктах этих штатов вода затопила улицы, под воду ушли автомобили. Ураганный ветер поднял кабинки биотуалетов и пронес их по жилым кварталам.

В некоторых местах жителям пришлось путешествовать по затопленным кварталам на каяках и каноэ, в городке Рамсон прямо по улицам плавали лисы.

Метеорологи предупредили о риске приливных нагонов высотой до 3,6 метра у берегов Нью-Джерси и Делавэра. В Массачусетсе и Бостоне выпало до 178 миллиметров осадков. Порывы ветра в Серф-Сити достигли 119 километров в час, что соответствует уровню урагана первой категории.

На острове Нантакет в штате Массачусетс штормовые волны вымыли песок на пляже Миакомет. Под ними обнаружили обломки деревянного судна. Местные историки выяснили, что это фрагменты корабля, затонувшего в 1884 году.

Ранее сильное наводнение произошло в Таиланде.