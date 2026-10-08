Эстония попросила ЕС исключить из санкций российского поставщика

Эстония попросила ЕС исключить из 22-го пакета санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо. Об этом порталу ERR сообщила пресс-секретарь представительства Эстонии в Брюсселе Керстин Лепик.

«Эта компания поставляет расположенной в Эстонии компании NPM Silmet материалы, имеющие для Европы стратегическое значение», — сказала Лепик.

По ее словам, NPM Silmet уже ищет других поставщиков российской продукции. При этом республика планирует вновь рассмотреть вопрос о включении российской компании и связанного с ней лица в санкционный перечень в следующем году.

Ранее правительство Великобритании внесло в список антироссийских рестрикций 26 новых позиций. Под ограничения также попали 10 юридических и три физических лица.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал о незаконности санкций против России.