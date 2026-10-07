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    Трамп подтвердил подготовку разговора с Путиным

    Трамп заявил о подготовке разговора с Путиным, упомянув его день рождения

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует вскоре позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете, трансляция брифинга доступна на сайте Белого дома.

    «У меня подготовлен телефонный разговор. Сегодня у него день рождения. Сегодня день рождения Владимира Путина», — сказал американский лидер.

    При этом глава Белого дома не раскрыл сроки, когда именно планирует позвонить президенту России.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что при инициативе США разговор Трампа и Путина оперативно согласуют.

    Российский и американский лидеры созванивались 8 сентября. Разговор продлился ровно час и был конфиденциальным. Тогда Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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