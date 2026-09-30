Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о захвате и пропал с радаров

Пассажирский самолет эмиратской авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и исчез со связи. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

Пилоты сначала передали код 7700 — чрезвычайная ситуация на борту, затем 7500 — захват воздушного судна, после этого связь прервалась.

Лайнеру запретили посадку в Израиле, он развернулся над Иорданией и направился в Саудовскую Аравию. На перехват отправили военные истребители.

На борту находятся около 180 пассажиров.

По информации израильского СМИ Kann, код тревоги активировали из-за драки между пилотами. Борт успешно приземлился в Саудовской Аравии.

Ранее в США пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета и покусала стюардессу. Ей грозит 20 лет тюрьмы.