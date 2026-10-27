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    В Австралии потребовали ответа за смерть пациента, ждавшего помощь 78 минут

    Фото: РИА «Новости»

    В Австралии разгорелся скандал вокруг системы здравоохранения после смерти мужчины, который почти 80 минут ждал скорую помощь. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC.

    На западе Тасмании в городке Зиан мужчина вызвал скорую, пожаловавшись на боль в груди и затрудненное дыхание. Вызову присвоили высшую категорию срочности, требующую немедленной помощи.

    Однако местная станция скорой помощи в тот день оказалась без дежурного сотрудника — его смена не была закрыта из-за отпуска. Бригады из соседних городов Куинстаун и Стран уже обслуживали другие вызовы, поэтому машину пришлось направить из Берни, расположенного примерно в 140 километрах.

    В итоге скорая прибыла лишь через 78 минут, когда мужчина уже скончался.

    «Система здравоохранения Тасмании уже даже не на грани краха. Она уничтожена», — заявила представитель партии «Зеленые» по вопросам здравоохранения Сесили Розол.

    В департаменте здравоохранения Тасмании подтвердили, что станция не была укомплектована. Там отметили, что пытались найти замену, но безуспешно.

    Ранее в Дагестане врачи спасли 61-летнего пациента после 11 остановок сердца.

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