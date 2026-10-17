Поляки осадили Конституционный суд в Варшаве, на митинг вышли десятки тысяч человек

Конфликт из-за судьи привел к многотысячным митингам в Польше

Варшаву охватили масштабные акции протеста, организованные консервативной партией «Право и справедливость» (PiS). Тысячи сторонников оппозиции вышли к зданию Конституционного трибунала и столичному управлению полиции, правительство Дональда Туска обвинили в силовом давлении на судебную систему, сообщила газета RP .

Поводом для эскалации стал скандал вокруг присяги нового судьи Мацея Берека. Парламентское большинство провело процедуру в Сейме.

Председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский и глава государства Кароль Навроцкий отказались признать ее законной — на присяге судьи должен присутствовать президент.

Поддерживающие эту позицию демонстранты разбили у здания суда палаточный лагерь и попытались заблокировать входы, чтобы не допустить Берека на рабочее место. Это привело к стычкам с полицией, правоохранители силой пробили путь к суду.

В ответ участники акции переместились к зданию Главного управления полиции, здесь также начались стычки. К митингующим присоединился лидер оппозиции Ярослав Качиньский.

Политик заявил, что исполнительная власть игнорирует действующее законодательство и пытается превратить суд в угодный себе орган. Он также предупредил, что следующим объектом давления властей может стать Национальный банк Польши.

Оппозиционер назвал происходящее в Варшаве «начальным этапом гражданского сопротивления». Качиньский призвал собравшихся организовать еще более масштабный митинг 11 ноября, в этот день в Варшаве традиционно проходит Марш независимости.

Ранее в Польше задержали мужчину, призывавшего убить премьера Туска.