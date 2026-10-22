360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пожилой японец при попытке продать свою сперму отдал аферистам 38 млн йен

    Фото: РИА «Новости»

    В японской префектуре Миэ 70-летний мужчина из города Судзука решил заработать, став донором спермы, но в итоге лишился 38 миллионов йен (около 20 миллионов рублей). Об этом сообщило издание Japan Today.

    Мужчина познакомился с женщиной в интернете, и весной прошлого года она отправила ему сообщение в соцсети, предложив девять миллионов иен за его сперму. Пенсионер согласился.

    Вскоре женщина связала его якобы со своими юристами для обсуждения условий и заключения сделки. С этого момента «юристы» начали вымогать у пенсионера деньги по разным поводам, начиная с оплаты договора о неразглашении и заканчивая разблокировкой банковского счета.

    Аферисты просили мужчину переводить им деньги с помощью подарочных или предоплаченных банковских карт. Сомнительная затея с продажей спермы обернулась для пенсионера потерей 38 миллионов йен.

    Теперь следователи пытаются установить личности злоумышленников, а пользователи в Сети задаются вопросом, как 70-летний мужчина мог поверить в такое.

    Ранее в Москве мужчина попытался присвоить квартиру умершей соседки по поддельным документам.

    Читайте также

    Банки запретят переводы с зараженных вирусами смартфонов. Как это будет работать

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Психолог Блюм призвала не ругать детей, ставших жертвами мошенников

    Российские банки начнут отклонять переводы с устройств с вредоносным ПО

    Роструд предупредил работодателей о мошенниках с поддельными предписаниями

    Мошенники начали создавать фейковые сайты по продаже редких книг, чтобы красть данные банковских карт

    В Таджикистане начнут учет мошенников, гадалок и наркоманов

    Мошенники убедили жителя Камчатки перевести им почти семь миллионов рублей

    Ради медали россиянка отдала 12 млн рублей и номер СНИЛС

    Россиян предупредили о схеме аферистов с ж/д билетами

    Россиян предупредили об активизации мошенников ко Всемирному дню шопинга 11 ноября

    Из дома 13-летней москвички вынесли сейф с деньгами

    Принципиально новую схему телефонного мошенничества начали практиковать в России