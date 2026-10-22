Пожилой японец при попытке продать свою сперму отдал аферистам 38 млн йен

В японской префектуре Миэ 70-летний мужчина из города Судзука решил заработать, став донором спермы, но в итоге лишился 38 миллионов йен (около 20 миллионов рублей). Об этом сообщило издание Japan Today .

Мужчина познакомился с женщиной в интернете, и весной прошлого года она отправила ему сообщение в соцсети, предложив девять миллионов иен за его сперму. Пенсионер согласился.

Вскоре женщина связала его якобы со своими юристами для обсуждения условий и заключения сделки. С этого момента «юристы» начали вымогать у пенсионера деньги по разным поводам, начиная с оплаты договора о неразглашении и заканчивая разблокировкой банковского счета.

Аферисты просили мужчину переводить им деньги с помощью подарочных или предоплаченных банковских карт. Сомнительная затея с продажей спермы обернулась для пенсионера потерей 38 миллионов йен.

Теперь следователи пытаются установить личности злоумышленников, а пользователи в Сети задаются вопросом, как 70-летний мужчина мог поверить в такое.

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