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    Макрон проведет совещание по вопросам ИИ

    Официальный сайт президента Украины
    Фото: Официальный сайт президента Украины

    Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит искусственный интеллект с представителями совета страны по обороне и нацбезопасности. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

    Члены совета изучат вызовы, которые связаны с развитием и использованием искусственного интеллекта. Как отметили во дворце, ИИ стал стратегической областью наравне с космосом и ядерной энергетикой.

    Совещание запланировали давно — оно не связано с многочисленными кибератаками, с которыми в последние месяцы сталкивается страна.

    Ранее юрист Наталия Козьякова посоветовала не делиться с ИИ персональными данными, финансовой информацией, учетными данными и медицинскими сведениями. Для качественного ответа искусственного интеллекта обычно достаточно обезличенного текста.

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