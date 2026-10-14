Макрон проведет совещание по вопросам ИИ

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит искусственный интеллект с представителями совета страны по обороне и нацбезопасности. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

Члены совета изучат вызовы, которые связаны с развитием и использованием искусственного интеллекта. Как отметили во дворце, ИИ стал стратегической областью наравне с космосом и ядерной энергетикой.

Совещание запланировали давно — оно не связано с многочисленными кибератаками, с которыми в последние месяцы сталкивается страна.

Ранее юрист Наталия Козьякова посоветовала не делиться с ИИ персональными данными, финансовой информацией, учетными данными и медицинскими сведениями. Для качественного ответа искусственного интеллекта обычно достаточно обезличенного текста.