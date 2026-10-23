В США захотели клонировать собак для армии

Основатель оборонной компании Anduril Industries в США Палмер Лаки намерен запустить проект по клонированию служебных собак и изменению их генома. Об этом сообщило издание Financial Times .

Новый стартап создают при участии предпринимателя в сфере программного обеспечения Бена Ламма.

Компания планирует выращивать генетически модифицированных рабочих собак в США и оснащать их технологиями для повышения осведомленности об обстановке.

По данным источника издания, объем инвестиций в проект может достичь 1,2 миллиарда долларов. К финансированию также могут подключиться структуры, связанные с ЦРУ.

Ламм заявил, что разработчики хотят собрать генетический материал лучших служебных собак, создать биобанк и использовать его для клонирования. Следующим этапом может стать редактирование генов, чтобы увеличить продолжительность жизни животных и улучшить их рабочие качества.

Ранее стало известно, что каждый год по всему миру клонируют около 100 животных.