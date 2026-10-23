В Дагестане врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца

В Дагестане врачи спасли 61-летнего пациента после 11 остановок сердца . Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве отметили, что мужчина находился в тяжелом состоянии, когда поступил в модульное приемное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. За его жизни начали бороться еще фельдшеры скорой, а затем уже и специалисты медучреждения.

«Врачи столкнулись с сочетанием двух серьезных патологий — инфаркта миокарда и фибрилляции предсердий (нарушение ритма). Всего сердце мужчины останавливалось 11 раз», — уточнили в Минздраве.

Врачи провели пациенту экстренную операцию по стентированию коронарных артерий и смогли восстановить нормальный кровоток в сердце. Жизнь мужчины уже в безопасности. Его готовят к выписке.

Ранее врачи Детского медцентра имени Рошаля спасли новорожденного мальчика, которому диагностировали опухоль головного мозга и множественные рабдомиомы в сердце.