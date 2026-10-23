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    В Дагестане врачи спасли мужчину после 11 остановок сердца

    Фото: РИА «Новости»

    В Дагестане врачи спасли 61-летнего пациента после 11 остановок сердца. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

    В министерстве отметили, что мужчина находился в тяжелом состоянии, когда поступил в модульное приемное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. За его жизни начали бороться еще фельдшеры скорой, а затем уже и специалисты медучреждения.

    «Врачи столкнулись с сочетанием двух серьезных патологий — инфаркта миокарда и фибрилляции предсердий (нарушение ритма). Всего сердце мужчины останавливалось 11 раз», — уточнили в Минздраве.

    Врачи провели пациенту экстренную операцию по стентированию коронарных артерий и смогли восстановить нормальный кровоток в сердце. Жизнь мужчины уже в безопасности. Его готовят к выписке.

    Ранее врачи Детского медцентра имени Рошаля спасли новорожденного мальчика, которому диагностировали опухоль головного мозга и множественные рабдомиомы в сердце.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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